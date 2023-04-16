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Купить коммерческую недвижимость в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

Шяуляй
4
4 объекта найдено
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м²
€ 31,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
80 м² 2 Этаж
€ 89,000
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАСТНИК СОВМЕСТИМЫХ ПАТАЛИЧЕСКИХ ПАТАЛЕЙ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИИ! С…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
250 м²
€ 500,000
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАТАЛОВ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВАШЕ БИЗН…
Коммерческаяв Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
3 500 м² Количество этажей 2
€ 2,400,000
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается  комплекс зданий…

Параметры недвижимости в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

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