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Купить коммерческую недвижимость в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Sutkunai, Литва
Коммерческая
Sutkunai, Литва
1 023 м² 1 Этаж
€ 15,000
ПРОДАЖА ДРУГОГОГО ПОСЛЕДНЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯЩИКА ОБРАЗЦОВ К. ДЖОНИК РАЙ. ------------------…

Параметры недвижимости в Siauliu kaimiskoji seniunija, Литва

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