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Готовый бизнес в Semeliskiu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Готовый бизнес 10 спален в Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
COMFORTABLE FURNISHED FARMHOUSE SURROUNDED BY NATURE FOR SALE Elektrėnai municipality, Daugi…
Готовый бизнес 10 спален в Daugirdiskes, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Daugirdiskes, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 611 м² Количество этажей 3
€ 369,000
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…
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