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Купить коммерческую недвижимость в Satrininkai Eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Uzupio Karklenai, Литва
Коммерческая
Uzupio Karklenai, Литва
217 м² 1 Этаж
€ 185,000
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАТАЛПЫ A.KOJELING G., НОВЫЙ ПОЛНЫЙ! ПРОДАЖА ПЕРЕДНЕЙ ПАТАЛЬПОС 216,77 кв. М.…

Параметры недвижимости в Satrininkai Eldership, Литва

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