Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Кайшядорский район

Купить коммерческую недвижимость в Rumsiskiu seniunija, Литва

Rumsiskes
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Rumsiskes, Литва
Коммерческая
Rumsiskes, Литва
2 430 м² 1 Этаж
€ 295,000

Параметры недвижимости в Rumsiskiu seniunija, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти