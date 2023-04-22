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Коммерческая недвижимость в Roku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Rokeliai, Литва
Коммерческая
Rokeliai, Литва
142 м² 1 Этаж
€ 198,000
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
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