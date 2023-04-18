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Купить коммерческую недвижимость в Рокишкис, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
183 м² 1 Этаж
€ 249,000
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
Коммерческаяв Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
904 м² 2 Этаж
€ 56,000
Отель продается в самом сердце Рокинг, Площадь Независимости Расположение: Независимость а.…
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