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Купить коммерческую недвижимость в Ringaudu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Коммерческаяв Miriniskiai, Литва
Коммерческая
Miriniskiai, Литва
665 м² 1 Этаж
€ 575,000
664,62 кВ это ПРОДАЖА. М. РЕЗИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЗДАНИЕ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ СНИЖЕНЫ PL! ЧИТ…
Коммерческаяв Mitkunai, Литва
Коммерческая
Mitkunai, Литва
180 м² 1 Этаж
€ 105,000
180 кв.м. ЗДАНИЕ 6,5 акра SKLYP ___________________________________________________ - NERIES…
Коммерческаяв Karkiskes, Литва
Коммерческая
Karkiskes, Литва
341 м²
€ 279,000
ПРОДАНО В СОТВЕ С БИЗНЕСОМ В СОВЕТЕ С СИРИОНОМ 8 ГОД! Многолетний опыт ведения бизнеса позво…

Параметры недвижимости в Ringaudu seniunija, Литва

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