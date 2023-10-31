Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Rieses seniunija
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Rieses seniunija, Литва

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с видеонаблюдением, с сауной в Молетай, Литва
Отель с видеонаблюдением, с сауной
Молетай, Литва
Литва район Молетай База отдыха на берегу озера База отдыха…
€1,35 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ПАТАЛПА 130 КВ.М В ПОЛНОМ СТАРОМ СТАРОМ, В ИСКЛЮЧЕНИИ РОТЕЛ, В БОЛЬШОМ G. ПЕРЕД ПАТ…
€154,311
Коммерческая с кондиционером, с Restaurant in the building в Шяуляй, Литва
Коммерческая с кондиционером, с Restaurant in the building
Шяуляй, Литва
Площадь 80 м²
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
€27,876
Коммерческая в Pabalve, Литва
Коммерческая
Pabalve, Литва
Площадь 1 149 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения на продажу в Тельшяйском районе. Буду думать за км. Помещения могут б…
€48,782
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 57 м²
Commercial facilities for your business, Justinish, Riga g. Premises are Riga.g. Planning to…
€98,560
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Uzliedziai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Uzliedziai, Литва
Площадь 725 м²
Этаж 1
ЦЕПЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ANT KALN СТРАНА LAMPER!!! DU SEPENDED LIVE HOME MANAGE…
€268,799
Коммерческая в Дарбенай, Литва
Коммерческая
Дарбенай, Литва
Площадь 1 376 м²
Этаж 1
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
€139,378
Коммерческая с Furnace heating в Baisogala, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Baisogala, Литва
Площадь 155 м²
Этаж 1
OPENING ACTION IN BARAS PLAY 8 ARIR SECTION WITH 155 KV.M. I BUILD. BUILDING IN GOOD PLACE,…
€44,944
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 1 280 м²
Этаж 1
€1,04 млн
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 296 м²
Этаж 1
¡ИНВЕСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕЛ…
€228,978
Коммерческая с Furnace heating в Kvietiniai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Kvietiniai, Литва
Площадь 1 122 м²
€187,774
Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€99,555
Realting.com
Перейти