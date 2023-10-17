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Коммерческая недвижимость в Raudondvario seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Godenai, Литва
Коммерческая
Godenai, Литва
Площадь 695 м²
Этаж 1
БОГИ К. В САМОЛЕТЕ МОЛИТВЫХ ПУТИРОВ - ВОЙНА КУБЛЫ - МОЙКА АРРИД И ВЫБОР Приюты ( Padaugavos…
€47,000
Realting.com
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