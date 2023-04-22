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Коммерческая недвижимость в Расейнский район, Литва

Vidukle
1
Арёгала
1
Расейняй
1
5 объектов найдено
Коммерческая в Justinava, Литва
Коммерческая
Justinava, Литва
385 м² 1 Этаж
€ 260,000
SELLING IN THE COURT IN AUTOSTRAD, FULL - CLASS, RASE RAJ. SUJAIN SEN., WITH BIG 1.77 HA SEC…
Коммерческая в Paverksnis, Литва
Коммерческая
Paverksnis, Литва
8 081 м² 1 Этаж
€ 1,200,000
САМОЛЕТНЫЙ ПАТАЛЛЛ ПАНДАТЕР С 32519 ГК РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА…
Коммерческая в Арёгала, Литва
Коммерческая
Арёгала, Литва
2 028 м² 1 Этаж
€ 830,000
УБИЙСТВА И ПЕРЕДАЧА МЯСА ПАТАЛЫ ЦИКХО ДЛЯ ПРОДАЖИ В ДЕРЕВЯННОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНОЕ, ОБНОВЛЕННО…
Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
1 934 м² 1 Этаж
€ 120,000
BUILDING COMPLEX FOR SALE IN RACEIN, YOU WERE BIRD ----------------------------------------…
Коммерческая в Vidukle, Литва
Коммерческая
Vidukle, Литва
15 953 м² 1 Этаж
€ 500,000
Отличная инвестиционная возможность всего 500 м. от шоссе Каунас-Клайп беда. Комплекс из 14 …
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