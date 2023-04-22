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Коммерческая недвижимость в Raseiniu miesto seniunija, Литва

Расейняй
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2 объекта найдено
Коммерческая в Paverksnis, Литва
Коммерческая
Paverksnis, Литва
8 081 м² 1 Этаж
€ 1,200,000
САМОЛЕТНЫЙ ПАТАЛЛЛ ПАНДАТЕР С 32519 ГК РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА…
Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
1 934 м² 1 Этаж
€ 120,000
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОДАЖИ В RACEIN, ВЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ -------------------------------…
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