Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Расейнский район
  5. Расейняй

Коммерческая недвижимость в Расейняй, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
Площадь 1 934 м²
Этаж 1
€ 120,000
Realting.com
Перейти