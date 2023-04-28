Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Паневежский район

Коммерческая недвижимость в Raguvos seniunija, Литва

Рагува
1
1 объект найдено
Коммерческая в Kuckai, Литва
Коммерческая
Kuckai, Литва
1 990 м² 1 Этаж
€ 329,000
СОВМЕСТИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И САНДАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ ФЕРМ К., RAGUVOS SEN…
Realting.com
Перейти