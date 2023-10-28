ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Prienu seniunija
Гостиницы, отели
Отели в Prienu seniunija, Литва
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с кухней, с Local electricity, с Shower
Паланга, Литва
27 м²
1
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
€94,481
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€49,972
Рекомендовать
Коммерческая
Jukoniai, Литва
1 389 м²
1
Комплекс из двух зданий для продажи – фермы и прокладки-парковки в Паскале, в случае страха,…
€15,991
Рекомендовать
Коммерческая
Ricieliai, Литва
615 м²
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
€31,982
Рекомендовать
Коммерческая
Камаяй, Литва
436 м²
1
ГОРОДСКАЯ СОТНЯ (ОБЩЕСТВО РАДЖ) 436 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛЬПОС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Ра…
€9,495
Рекомендовать
Коммерческая
Кельме, Литва
10 000 м²
1
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
€946,985
Рекомендовать
Коммерческая
Неринга, Литва
63 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€408,771
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Varkaliai, Литва
10 000 м²
1
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
€599,664
Рекомендовать
Коммерческая
Кедайняй, Литва
1 490 м²
1
ДЛЯ МУНИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРАМОНИЧЕСКОГО ПАТАЛПА, ИЗГИСТ СОСТОЯНИЯ Производственные м…
€248,861
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Palaukoja, Литва
605 м²
1
€246,862
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Kriauciskes, Литва
1 000 м²
1
Коммерческие помещения на продажу в Каирском регионе Помещения делятся на три части: - Чех п…
€397,777
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
309 м²
=========<1><>G1> <>G1> <>TAG1>><> <> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15…
€320,603
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL