Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Пренайский район
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Пренайский район, Литва

коммерческая недвижимость
5
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Naujadvaris, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
Усадьба усадьбы Ньюадвари в праздничной зоне до сих пор имеет уцелевшие элементы аутентичнос…
€467,615
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ДВУХ ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ЦЕНА ТОЛЬКО…
€16,415
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
€14,851
Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,09 млн
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Этаж 1
NT Technology and Quality Symbol - KAUNORAMA Project. Commercial premises in the heart of th…
€325,605
Коммерческая с Local boiler-room в Алитус, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Алитус, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГРУППЕ, АЛИТУЙ 897 кв.м на продажу. м помещения н…
€86,558
Коммерческая с Local boiler-room в Скаудвиле, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Скаудвиле, Литва
Площадь 237 м²
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ МНЕНИЯ О ЦЕНТРИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЬНОГО ПАТУРА В ЦЕНТРЕ Г…
€114,416
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ ПАТАЛПА 130 КВ.М В ПОЛНОМ СТАРОМ СТАРОМ, В ИСКЛЮЧЕНИИ РОТЕЛ, В БОЛЬШОМ G. ПЕРЕД ПАТ…
€154,213
Коммерческая в Panara, Литва
Коммерческая
Panara, Литва
Площадь 940 м²
Этаж 1
КАКОЙ-ТО ТУРИЗМ СОДИ АНТ НЕМУНО СТРАНИЦА CRANTO! СОДИ В ИСПОЛНЕНИИ ДЗАЙНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО…
€1,09 млн
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 4 211 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€348,224
Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 849 м²
Этаж 1
Просторная продукция - складские помещения на продажу 849,03 кв.м. Индустриальный г., Новый …
€457,665
Коммерческая в Панямуне, Литва
Коммерческая
Панямуне, Литва
Площадь 334 м²
Этаж 1
ПЕРЕД ПРИПАЛОМ ОСНОВНЫХ ВОРОТ С 15.79 ARS LAND IN PANEMUNE, K.DONELIC G. 13 286,76 кв.м. м. …
€24,873
Realting.com
Перейти