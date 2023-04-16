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Купить коммерческую недвижимость в Пренайский район, Литва

Пренай
2
Jure
1
Бальберишкис
1
Езнас
1
7 объектов найдено
Коммерческаяв Пренай, Литва
Коммерческая
Пренай, Литва
752 м² 2 Этаж
€ 89,000
ПРОДАВАЯ ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО МОЛИТВЫ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОМИНЫ Подходит для различных в…
Коммерческаяв ciudiskiai, Литва
Коммерческая
ciudiskiai, Литва
483 м² 1 Этаж
€ 400,000
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
Коммерческаяв Бальберишкис, Литва
Коммерческая
Бальберишкис, Литва
2 973 м² 1 Этаж
€ 360,000
Коммерческаяв Mazosios Zariskes, Литва
Коммерческая
Mazosios Zariskes, Литва
359 м² 1 Этаж
€ 110,000
Коммерческаяв Пренай, Литва
Коммерческая
Пренай, Литва
361 м² 2 Этаж
€ 220,000
Коммерческое здание назначения 361,49 кВ – подходит для вашего бизнеса в Приенасе для развит…
Коммерческаяв Vezionys, Литва
Коммерческая
Vezionys, Литва
138 м² 1 Этаж
€ 29,900
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Коммерческаяв Езнас, Литва
Коммерческая
Езнас, Литва
1 896 м² 1 Этаж
€ 198,300
ПРОДАЖА 1896.33 КВ.М., 2.66 ХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / САНДАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО. ВЫБРАН …

Параметры недвижимости в Пренайский район, Литва

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