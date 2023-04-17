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Купить коммерческую недвижимость в Пренай, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Пренай, Литва
Коммерческая
Пренай, Литва
752 м² 2 Этаж
€ 89,000
ПРОДАВАЯ ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО МОЛИТВЫ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОМИНЫ Подходит для различных в…
Коммерческаяв Пренай, Литва
Коммерческая
Пренай, Литва
361 м² 2 Этаж
€ 220,000
Коммерческое здание назначения 361,49 кВ – подходит для вашего бизнеса в Приенасе для развит…
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