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Коммерческая недвижимость в Прекульское староство, Литва

Прекуле
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1 объект найдено
Коммерческая в Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м² 1 Этаж
€ 450,000
В центре фронта, рядом с главной улицей, продается коммерческое здание. В настоящее время …
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