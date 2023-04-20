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Купить коммерческую недвижимость в Прекуле, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м² 1 Этаж
€ 450,000
В центре фронта, рядом с главной улицей, продается коммерческое здание. В настоящее время …
Realting.com
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