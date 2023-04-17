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Купить коммерческую недвижимость в Плунгеский район, Литва

Kuliai
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4 объекта найдено
Коммерческаяв Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
6 000 м² 1 Этаж
€ 500,000
Магазины зерна, мельница, две фермы и земля продаются. Хранилище зерна – составляет ок. 800 …
Коммерческаяв Varkaliai, Литва
Коммерческая
Varkaliai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 600,000
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
Коммерческаяв Плунгеский район, Литва
Коммерческая
Плунгеский район, Литва
12 800 м² Количество этажей 1
€ 600,000
Фермы с административным зданием, бойня для свиней и гараж на продажу. На площадке есть газо…
Коммерческаяв Плунге, Литва
Коммерческая
Плунге, Литва
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …

Параметры недвижимости в Плунгеский район, Литва

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