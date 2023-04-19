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Купить коммерческую недвижимость в Плунгенское городское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Плунге, Литва
Коммерческая
Плунге, Литва
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …
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