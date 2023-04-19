Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Кедайнский район

Купить коммерческую недвижимость в Pernaravos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Dratkalnis, Литва
Коммерческая
Dratkalnis, Литва
384 м² 1 Этаж
€ 360,000
ПОДЕЛИТЬСЯ В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ - КЛАСС - ПОЛНЫЙ, РАЗА РАЙ. ARIALGAL SEN. ---------------…
Коммерческаяв Dratkalnis, Литва
Коммерческая
Dratkalnis, Литва
384 м² 1 Этаж
€ 360,000
ПОДЕЛИТЬСЯ В СУДЕБНОМ В АВТОСТРАДЕ - КЛАСС - ПОЛНЫЙ, РАЗА РАЙ. ARIALGAL SEN. ---------------…
Realting.com
Перейти