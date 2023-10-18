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Коммерческая недвижимость в Pasvalio apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local electricity в Slamai, Литва
Коммерческая с Local electricity
Slamai, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 2
ATTENTION INVESTIGATIONS !!! FOR SALE OF SERVICES IN THE PROPERTY BIRD, IN THE LIGHT RENOVAT…
€52,000
Realting.com
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