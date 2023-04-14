Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд

Купить коммерческую недвижимость в Паневежский уезд, Литва

Панявежис
8
Рокишкис
2
Биржай
1
Рагува
1
14 объектов найдено
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
44 м² 1 Этаж
€ 48,000
ПРОДАЖА ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬПА В ПОРОШКЕ, КАНЕВИД. Помещения стратегически у…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
301 м² 3 Этаж
€ 260,000
WE ARE SELLING THE CENTREATMENT OF THE PANEVENTION, RESPUBLIC G., THE TRANSACTIONAL INVESTIG…
Коммерческаяв Dembava, Литва
Коммерческая
Dembava, Литва
39 м² 1 Этаж
€ 5,500
ПРОДАНО МЕЙНИКОМ, В ДЕМБАВЕ, ПЛАХУМ ПЛ, ЭРДВУС ГАРРОУ С МАРШРУТОМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена …
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
46 м² 1 Этаж
€ 25,000
ПРОДАВАТЬ ОБОРУДОВАННЫЙ БИЗНЕС В КАНАЛЕ! Полностью оборудованный парикмахер расположен в цен…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
139 м²
€ 79,900
ПРОДАЖА ПАНЧАСБА, ПРОЕКТИРОВАННАЯ G.20A, С РАЗДЕЛОМ. СОЗДАНИЕ КОМЕРСИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИВ…
Коммерческаяв Биржай, Литва
Коммерческая
Биржай, Литва
101 м² 1 Этаж
€ 49,000
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ !!! ВЫБОР РАСЧЕТА ТОРГОВОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПТИЦА. ПАТАЛПОС ОБЪЕДИНЯЛСЯ…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
306 м² 1 Этаж
€ 115,000
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
445 м² 1 Этаж
€ 79,000
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА И ПАТАЛ ПОС ПАНЕВСКОЙ ГОРОДНОЙ ЦЕНТР!!! Полностью оборудованный ночной клуб…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
160 м² 1 Этаж
€ 100,000
OPENING ACTIVITY FOR THE IMPLEMENTATION AND PRAMOGRESS IN THE PANEVENTION (PATALPOS TO LOCTA…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
34 м² 1 Этаж
€ 43,000
СТАТИБЕННЫЙ РЫНОК G. ВЫБОР ПАТАЛЕЙ, ИЗБИРАЮЩИХ ЦИРПОНСОРОВ ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЯ УСЛУГ, АДМИНИСТРА…
Коммерческаяв Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
183 м² 1 Этаж
€ 249,000
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
Коммерческаяв Kuckai, Литва
Коммерческая
Kuckai, Литва
1 990 м² 1 Этаж
€ 329,000
СОВМЕСТИМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И САНДАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ ФЕРМ К., RAGUVOS SEN…
Коммерческаяв Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
904 м² 2 Этаж
€ 56,000
Отель продается в самом сердце Рокинг, Площадь Независимости Расположение: Независимость а.…
Коммерческаяв Slavinciskis, Литва
Коммерческая
Slavinciskis, Литва
4 287 м²
€ 130,000
ИЗБРАННЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЯ - ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОГО ЗДАНИЯ И ЧАСТЬ В ЯВНОМ ВЫСОКОМ ЗДАНИИ ТАМОЖЕННЫХ…

Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти