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Купить коммерческую недвижимость в Панявежис, Литва

7 объектов найдено
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
44 м² 1 Этаж
€ 48,000
ПРОДАЖА ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬПА В ПОРОШКЕ, КАНЕВИД. Помещения стратегически у…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
46 м² 1 Этаж
€ 25,000
ПРОДАВАТЬ ОБОРУДОВАННЫЙ БИЗНЕС В КАНАЛЕ! Полностью оборудованный парикмахер расположен в цен…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
139 м²
€ 79,900
ПРОДАЖА ПАНЧАСБА, ПРОЕКТИРОВАННАЯ G.20A, С РАЗДЕЛОМ. СОЗДАНИЕ КОМЕРСИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИВ…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
306 м² 1 Этаж
€ 115,000
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
445 м² 1 Этаж
€ 79,000
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА И ПАТАЛ ПОС ПАНЕВСКОЙ ГОРОДНОЙ ЦЕНТР!!! Полностью оборудованный ночной клуб…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
160 м² 1 Этаж
€ 100,000
OPENING ACTIVITY FOR THE IMPLEMENTATION AND PRAMOGRESS IN THE PANEVENTION (PATALPOS TO LOCTA…
Коммерческаяв Панявежис, Литва
Коммерческая
Панявежис, Литва
34 м² 1 Этаж
€ 43,000
СТАТИБЕННЫЙ РЫНОК G. ВЫБОР ПАТАЛЕЙ, ИЗБИРАЮЩИХ ЦИРПОНСОРОВ ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЯ УСЛУГ, АДМИНИСТРА…

Параметры недвижимости в Панявежис, Литва

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