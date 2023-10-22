Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Паневежский район
  5. Магазины

Магазины в Паневежский район, Литва

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 73 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ КЛДГИП ПАТАЛПОС В КАРОЛИНИЧЕСКИХ. ПУТИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОФИСА, ТОРГОВЛИ, ДРУГИХ …
€248,203
Коммерческая с Онлайн-показ, возможен торг в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Онлайн-показ, возможен торг
Вильнюс, Литва
Продаеться коммерческй участок в городе Вильнюс. Участок находиться около Минского шоссе, ря…
Цена по запросу
Коммерческая с газовым отоплением в Паланга, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 96 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =<><>G1><> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вхо…
€225,533
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 1
SELECTING THE JUSTINICAL G OF THE COMMERCIAL PATALP. 62A. 53.43 sq. M. m. the premises are …
€105,985
Коммерческая с Furnace heating в Тракай, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€294,056
Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с центральным отоплением, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
ПРОЦЕДУРА НОВОЙ УСТАНОВКИ ЛОФТ-СТУДИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ Приглашаем познакомиться с объектом в удо…
€194,376
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 1 233 м²
Этаж 1
ВЫБРОС ЭКСКЛЮЗИВ 1233,05 КВ. М. СТРОИТЕЛЬСТВО (CUBBLE "THE" CHINA TEATR) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИ…
€1,40 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Скаудвиле, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Скаудвиле, Литва
Площадь 237 м²
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ МНЕНИЯ О ЦЕНТРИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЬНОГО ПАТУРА В ЦЕНТРЕ Г…
€114,632
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 62 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€403,704
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в ciudiskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
ciudiskiai, Литва
Площадь 483 м²
Этаж 1
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
€388,752
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 435 м²
Этаж 1
PUTIC INVESTMENT – В ПРОДВИЖЕНИИ ПАНЕМУНИКАЦИИ ТОРГОВЛИ! PUTI МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! Ном…
€239,232
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
Площадь 745 м²
Этаж 1
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
€14,935
Realting.com
Перейти