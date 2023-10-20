Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Паневежское городское самоуправление
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Паневежское городское самоуправление, Литва

коммерческая недвижимость
8
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Кельме, Литва
Коммерческая
Кельме, Литва
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
€945,549
Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 85 м²
Этаж 1
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
€124,741
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Коммерческая с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В РУСИ С ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ И ПРОБАНГИ, НЕТУ КРОВИ, МАСС…
€149,689
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
В ЗДАНИИ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ПОДПИСИ 308 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ / КОММЕРЧЕС…
€498,963
Коммерческая с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 57 м²
Этаж 1
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…
€143,701
Коммерческая с сигнализацией, с Lift, с Total security of the building в Вильнюс, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Lift, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
Площадь 18 м²
Этаж 1
До 5d. октября для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь по электронн…
€34,927
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Русне, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Русне, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€79,834
Коммерческая с Lift, с Total security of the building в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Lift, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
Площадь 16 м²
Этаж 1
16 кВ это ПРОДАЖА. М. PLOT POINT GARROW PROUR G., J. КУБИЛИЯ Г. ____________________________…
€19,859
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 1 233 м²
Этаж 1
ВЫБРОС ЭКСКЛЮЗИВ 1233,05 КВ. М. СТРОИТЕЛЬСТВО (CUBBLE "THE" CHINA TEATR) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИ…
€1,40 млн
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building в Likiskeliai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€54,886
Коммерческая с газовым отоплением в Каунас, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 108 м²
Этаж 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОВОР В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ В СВОБОДЕ ! ! ! РЕКЛАМА ПТИЦЫ БРОМО ! В гостевом переул…
€268,442
Коммерческая в Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
Площадь 86 м²
Этаж 1
ПРОДАВАТЬ ПАТАЛЫ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ОДИНОЧНИКАМ ВЕКМЕРГИИ ДЛЯ ВАШИХ НУЖНОСТЕЙ - 86,27 кв.м. про…
€89,813
Realting.com
Перейти