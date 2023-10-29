ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Palonai
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Palonai, Литва
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
175 м²
1
ПРОДАЖА 175.08 КВ.М СТРОИТЕЛЬСТВО С РАЗДЕЛОМ 4.32 ARS С ПЕРЕВОЗКАМИ ПОВОРОТНОГО ПАТ - В ЛОВУ…
€362,807
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating
Радвилишкис, Литва
95 м²
1
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
€99,944
Рекомендовать
Коммерческая
Клайпеда, Литва
91 м²
1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€99,944
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией
Каунас, Литва
25 м²
1
аккуратные номера на продажу в Гаскиш г., Эйгули. - 25 кв.м на продажу. упорядоченный киоск…
€14,992
Рекомендовать
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Daugirdiskes, Литва
20
10
611 м²
3
ПРОДАЕТСЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Электренский край, деревня Даугирдиш…
€377,241
Рекомендовать
Коммерческая
Вильнюс, Литва
157 м²
1
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В PR ВАШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА. ПРОДАЖА ПАТАЛЫ! ____________…
€259,854
Рекомендовать
Коммерческая
Gedziai, Литва
660 м²
SELLING NET 660KV.M. PATALPOS COUNTRY JURBARK'S CITY! SURVEILLING SURVEILLED FOR THE SANDAT…
€38,978
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Йонава, Литва
300 м²
1
ВЫБОР ХОРОШЕГО МОТОВОГО ТОРГОВОГО ПРОВЕДЕНИЯ В ДЖОНАВЕ ______________________________ ПРИМЕН…
€125,331
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
500 м²
1
В стратегически удобном месте в Вильнюсе, в северном городе, продается успешное автосервис с…
€99,497
Рекомендовать
Коммерческая с Local electricity
Vilguciai, Литва
303 м²
1
303 sqm is sold in the carnal district of Gudius. m. production - storage facilities with a …
€134,924
Рекомендовать
Коммерческая
Pyktiske, Литва
1 977 м²
1
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНТА В СПИСОК РАЙОНА. При строительстве IS SANDATER И АДМИ…
€159,910
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с газовым отоплением, с Total security of the building
Алитус, Литва
487 м²
1
МАНУФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ, ЦЕНТР Эти уникальные коммерческие направл…
€569,681
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL