Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Палангское городское самоуправление
  5. Паланга

Купить коммерческую недвижимость в Паланге, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Паланга, Литва
Коммерческая
Паланга, Литва
43 м² 1 Этаж
€ 170,000
Коммерческие объекты доступны в центре города Паланга на главной городской улице. Отдельный …
Коммерческаяв Паланга, Литва
Коммерческая
Паланга, Литва
27 м² 1 Этаж
€ 95,000
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
Realting.com
Перейти