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Коммерческая недвижимость в Pagegiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Панямуне, Литва
Коммерческая
Панямуне, Литва
Площадь 334 м²
Этаж 1
ПЕРЕД ПРИПАЛОМ ОСНОВНЫХ ВОРОТ С 15.79 ARS LAND IN PANEMUNE, K.DONELIC G. 13 286,76 кв.м. м. …
€25,000
Realting.com
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