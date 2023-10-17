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Коммерческая недвижимость в Pabrade eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Naujadvaris, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
Усадьба усадьбы Ньюадвари в праздничной зоне до сих пор имеет уцелевшие элементы аутентичнос…
€470,000
Realting.com
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