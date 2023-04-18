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Купить коммерческую недвижимость в Onuskio seniunija, Литва

Onuskis
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1 объект найдено
Коммерческаяв Onuskis, Литва
Коммерческая
Onuskis, Литва
209 м² 1 Этаж
€ 90,000
208, 89 кв.м. часть здания на берегу пруда Немезиды. Здание стоит на участке общественного н…
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