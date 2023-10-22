Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Нерингский район
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Нерингский район, Литва

коммерческая недвижимость
5
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в центре города, с подвалом, с центральным отоплением в Gulbine, Литва
Инвестиционная в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Административно-коммерческое помещение на ул. П.Цвиркос, Молетай, Литва Для получения бол…
€348,008
Коммерческая с кухней, с Local electricity, с Shower в Паланга, Литва
Коммерческая с кухней, с Local electricity, с Shower
Паланга, Литва
Площадь 27 м²
Этаж 1
Административные направления с отдельным входом продаются в центре Паланга, на парковке, при…
€94,231
Коммерческая в Кельме, Литва
Коммерческая
Кельме, Литва
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
Свиноводство на продажу. 12 000 единиц можно выращивать на продажу в год. свиньи. В настояще…
€944,482
Коммерческая с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 308 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПОСОВ С РАЗДЕЛОМ, ИТИНА ПАЛАНТИЦИАЛЬНОЙ ЭНВЕСТИЦИЕЙ! Это большая инвестиция в р…
€687,791
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
€164,472
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 1 233 м²
Этаж 1
ВЫБРОС ЭКСКЛЮЗИВ 1233,05 КВ. М. СТРОИТЕЛЬСТВО (CUBBLE "THE" CHINA TEATR) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИ…
€1,40 млн
Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 495 м²
Этаж 1
ЗДАНИЕ ЛИВАЛА - ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КВАДРАТУРЫ 6-8 БУТУС. Есть 3 отдельных…
€1,89 млн
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€188,395
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 296 м²
Этаж 1
¡ИНВЕСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕЛ…
€229,264
Коммерческая в Плунге, Литва
Коммерческая
Плунге, Литва
Количество этажей 1
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …
€1,89 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 6
€198,922
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Local electricity в Bareisiai, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Local electricity
Bareisiai, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€14,879
Realting.com
Перейти