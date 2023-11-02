Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Nemezio seniunija
  5. Складские помещения

Склады в Nemezio seniunija, Литва

Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с сигнализацией в Meleniai, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€39,858
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 322 м²
Этаж 1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу приобрести эти по…
€641,717
Коммерческая с Shower, с Total security of the building в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Shower, с Total security of the building
Вильнюс, Литва
Площадь 127 м²
Этаж 2
В ГОРОДЕ СЕВЕРНОГО ГОРОДА, ОСТРОВАЯ СВЕТ И ЭРДВАТАЛЬ СЕКРЕТ С ВИТРИНАРНЫМ ЯЗЫКОМ К ОТРИЦУ …
€228,886
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 270 м²
Этаж 2
€640,293
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 207 м²
Этаж 4
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ САВАНОВ PATALPOS PR.! _______________________________________ ПРЕИМ…
€203,819
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 15 м²
Этаж 1
Два соседних гаража с ямами для продажи Bistryte g. 40, Антакаллис, Вильнюс. Цена за гараж н…
€15,014
Коммерческая с Furnace heating, с Lift в Шилуте, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Lift
Шилуте, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ ERDVUS В ГОРОДЕ ТРИЛЛИОН Просторные помещения площадью 1061,50 кв.м. в Тепло…
€437,444
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€154,451
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
€1,19 млн
Коммерческая в Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€496,251
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Silgaliskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Silgaliskiai, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
СТРАНА ПУТЕШЕСТВИЯ ДВА ПРОДАЖИ ТОРГОВЛИ В ДВАР Г, ПУТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА - Портативные коммерчес…
€39,563
Коммерческая в Камаяй, Литва
Коммерческая
Камаяй, Литва
Площадь 436 м²
Этаж 1
ГОРОДСКАЯ СОТНЯ (ОБЩЕСТВО РАДЖ) 436 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛЬПОС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Ра…
€9,466
Realting.com
Перейти