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Купить коммерческую недвижимость в Наусодское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Varkaliai, Литва
Коммерческая
Varkaliai, Литва
10 000 м² 1 Этаж
€ 600,000
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
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