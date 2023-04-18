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Купить коммерческую недвижимость в Науйойи-Акмяне, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческая
Науйойи-Акмяне, Литва
493 м² 1 Этаж
€ 89,000
ПРОДАЖА 493,15 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАТАЛЛЫ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ 0,1028 ХА В СВЕТЕ Н.А…
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