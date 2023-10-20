Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Naujamiescio seniunija
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Naujamiescio seniunija, Литва

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Панявежис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Панявежис, Литва
Площадь 153 м²
€118,666
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней в Таураге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней
Таураге, Литва
Площадь 1 260 м²
Этаж 3
€1,96 млн
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room, с Telephone line
Вильнюс, Литва
Площадь 149 м²
Этаж 1
€470,000
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 104 м²
Этаж 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - АДМИНИСТРАЧНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПАТАЛПОС К. DONELIUM G. Расположение помещений отличн…
€167,651
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,598
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 1
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ МЕДЛЕННАЯ !! 130 В СЛУЧАЕ ТАМОЖЕННЫХ СТАРЫХ, СОЗДАНИЕ …
€154,678
Коммерческая в Дарбенай, Литва
Коммерческая
Дарбенай, Литва
Площадь 1 376 м²
Этаж 1
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
€139,710
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
BIG, LOSSED IN THE BARI AND DIDELE ERDVES IN THE HIGH ! PROFESSIONAL, VERY GOOD SUPLANED IN …
€329,314
Коммерческая с Local electricity в Лентварис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Лентварис, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 3 ПАТАЛЬПОСОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ЛЕНТВАРИ, LAUK G ********************************…
€58,878
Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€49,896
Коммерческая с Local boiler-room в Вилькия, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
€365,275
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room в Baisogala, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room
Baisogala, Литва
Площадь 41 м²
Этаж 1
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
€29,692
Realting.com
Перейти