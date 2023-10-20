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Инвестиционная недвижимость в Молетский район, Литва

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1 объект найдено
Инвестиционная в центре города, с подвалом, с центральным отоплением в Gulbine, Литва
Инвестиционная в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Административно-коммерческое помещение на ул. П.Цвиркос, Молетай, Литва Для получения бол…
€350,000
Realting.com
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