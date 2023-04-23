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Коммерческая недвижимость в Молетский район, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Toliejai, Литва
Коммерческая
Toliejai, Литва
1 536 м² 2 Этаж
€ 59,000
Здание с земельным участком на продажу. Бывшая школа в селе Толе. ПОДГОТОВЛЕНО К СОЗДАНИЮ Ре…
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