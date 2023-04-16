Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Вильнюсский район

Купить коммерческую недвижимость в Mickunai Eldership, Литва

3 объекта найдено
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
849 м² 1 Этаж
€ 460,000
Просторная продукция - складские помещения на продажу 849,03 кв.м. Индустриальный г., Новый …
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
151 м²
€ 125,000
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
Коммерческаяв Gailiunai, Литва
Коммерческая
Gailiunai, Литва
315 м²
€ 200,000
Администрирование объектов назначения - продажа sandl 315,43 м ² Industrial g., Новый Вильню…

Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти