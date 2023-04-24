Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Варенский район
  5. Меркине
  6. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Меркине, Литва

Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 10 спален в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Меркине, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 940 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
Realting.com
Перейти