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Коммерческая недвижимость в Меркине, Литва

1 объект найдено
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,10 млн
Realting.com
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