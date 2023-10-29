ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Мажейкский район
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Мажейкский район, Литва
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Шяуляй, Литва
192 м²
2
В центральной части зелени города, в стратегическом расположении, продаётся Шяуляйский слабы…
€168,905
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
96 м²
1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =<><>G1><> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вхо…
€226,131
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
57 м²
1
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…
€143,919
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Pezaiciai, Литва
336 м²
1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€149,916
Рекомендовать
Отель с видеонаблюдением, с сауной
Молетай, Литва
Литва район Молетай База отдыха на берегу озера База отдыха…
€1,36 млн
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Daumenai, Литва
204 м²
1
€118,846
Рекомендовать
Инвестиционная со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Вильнюс, Литва
330 м²
ПРОДАЕТСЯ 5 КВАРТИР В ОДНОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ПОДЪЕЗДОМ В ВИЛЬНЮСЕ Продаются жилой комплекс, в …
€922,761
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€25,985
Рекомендовать
Коммерческая
Kuliai, Литва
6 000 м²
1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€497,738
Рекомендовать
Коммерческая с Furnace heating
Каварскас, Литва
743 м²
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€48,973
Рекомендовать
Коммерческая
Неринга, Литва
51 м²
1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€334,812
Рекомендовать
Коммерческая с сигнализацией
Панявежис, Литва
306 м²
1
€114,936
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL