ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Mazeikiu apylinkes seniunija
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с Local boiler-room
Расейняй, Литва
1 934 м²
1
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОДАЖИ В RACEIN, ВЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ -------------------------------…
€119,933
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
47 м²
1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€125,954
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
177 м²
8
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛПА В ГОРОДЕ СЕВЕР, С. В ВЫСОКОМ ГАТЧАСЕ. Помещен…
€285,433
Рекомендовать
Коммерческая
Прекуле, Литва
862 м²
1
В центре фронтона, рядом с главной улицей, продаётся коммерческое здание. В настоящее врем…
€410,769
Рекомендовать
Коммерческая
Gardamas, Литва
330 м²
1
ПРОДАЖА 330,36 КВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА Р. SAV., GARDAMO K., PIRTIES G. 2 Просторные комнаты…
€184,796
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
143 м²
1
€99,262
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Каунас, Литва
646 м²
1
Продается в 1897м. 2 этажа, 646,4 кв. м здание в очень хорошем месте, Freedom Avenue 72B. По…
€989,446
Рекомендовать
Коммерческая
Europa, Литва
297 м²
1
В Вильнюсском районе европейская деревня продается для производства и хранения, 297 кв. М. М…
€34,980
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
175 м²
1
ПРОДАЖА 175.08 КВ.М СТРОИТЕЛЬСТВО С РАЗДЕЛОМ 4.32 ARS С ПЕРЕВОЗКАМИ ПОВОРОТНОГО ПАТ - В ЛОВУ…
€362,807
Рекомендовать
Коммерческая
Каунас, Литва
296 м²
1
¡ИНВЕСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ ОСНОВНЫХ ЦЕПЕЙ! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕЛ…
€229,871
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
89 м²
1
SELLING 87.62 sq.m modern premises in a new project Intelligence g. 5, In Vilnius (Trinapoli…
€237,867
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
315 м²
Администрирование объектов назначения - продажа sandl 315,43 м ² Industrial g., Новый Вильню…
€199,888
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL