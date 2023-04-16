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Купить коммерческую недвижимость в Мажейкяй, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Мажейкяй, Литва
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м² 1 Этаж
€ 8,000
Кирпичный гараж на продажу в старом городе недалеко от Бурба г. 5 дом, безопасная обстановка…
Коммерческаяв Мажейкяй, Литва
Коммерческая
Мажейкяй, Литва
19 м² 1 Этаж
€ 8,000
Кирпичный гараж на продажу в старом городе недалеко от Бурба г. 5 дом, безопасная обстановка…
Realting.com
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