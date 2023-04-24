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Коммерческая недвижимость в Matuizu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Giniunai, Литва
Коммерческая
Giniunai, Литва
1 472 м² 1 Этаж
€ 599,999
Объекты с оборудованием и участок для продажи, подходящие для производственного бизнеса пище…
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