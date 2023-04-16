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Купить коммерческую недвижимость в Мариямпольское самоуправление, Литва

Мариямполе
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4 объекта найдено
Коммерческаяв Azuolynas, Литва
Коммерческая
Azuolynas, Литва
781 м² 1 Этаж
€ 145,000
Бывшая мягкая ферма животных Marijampolio может быть продана. Звиниш к. 3 Помещения оснащены…
Коммерческаяв Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
856 м² 1 Этаж
€ 520,000
НАСТОЯЩИЙ, АДМИНИСТРАЧНЫЙ, САНДОМОЦИОННЫЙ ПАТАЛПОС С РАЗДЕЛОМ 3,56 ГА! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИ…
Коммерческаяв Моколай, Литва
Коммерческая
Моколай, Литва
101 м² 1 Этаж
€ 33,275
РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ИДЕИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ •Общая площадь участка - 6,68…
Коммерческаяв Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
57 м² 1 Этаж
€ 144,000
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…

Параметры недвижимости в Мариямпольское самоуправление, Литва

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