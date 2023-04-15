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Купить коммерческую недвижимость в Мариямпольский уезд, Литва

Вилкавишкис
2
Мариямполе
2
9 объектов найдено
Коммерческаяв Jure, Литва
Коммерческая
Jure, Литва
89 м² 1 Этаж
€ 45,000
Помещения для продажи подходят для магазина, офиса. Цель помещения для проживания может быть…
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
30 793 м² 1 Этаж
€ 1,000,000
FERM COMPLEX WITH LAND FLIGHT IN THE WIND OF BALVE K., VILKAVIOR RAJ. THE FERM COMPLEX IS MA…
Коммерческаяв Azuolynas, Литва
Коммерческая
Azuolynas, Литва
781 м² 1 Этаж
€ 145,000
Бывшая мягкая ферма животных Marijampolio может быть продана. Звиниш к. 3 Помещения оснащены…
Коммерческаяв Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
856 м² 1 Этаж
€ 520,000
НАСТОЯЩИЙ, АДМИНИСТРАЧНЫЙ, САНДОМОЦИОННЫЙ ПАТАЛПОС С РАЗДЕЛОМ 3,56 ГА! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИ…
Коммерческаяв Kisiniskiai, Литва
Коммерческая
Kisiniskiai, Литва
3 527 м²
€ 380,000
Коммерческаяв Моколай, Литва
Коммерческая
Моколай, Литва
101 м² 1 Этаж
€ 33,275
РАЗДЕЛ В ГОРОДЕ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЕДИНОЙ ИДЕИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ •Общая площадь участка - 6,68…
Коммерческаяв Mazoji Senaziske, Литва
Коммерческая
Mazoji Senaziske, Литва
260 м² 1 Этаж
€ 38,000
¡PUTIN ИНВЕСТИЦИИ! AJTIS TO 2 HEKTARAIS ДЛЯ ИНОСТРАНЦА -------------------------------------…
Коммерческаяв Вилкавишкис, Литва
Коммерческая
Вилкавишкис, Литва
38 м² 1 Этаж
€ 35,000
ОПИСАНИЕ ТОРГОВЫХ СПАТАЛОВ: - Расположение: Центр города Вольф, площадь Басанавичюс - высоки…
Коммерческаяв Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
57 м² 1 Этаж
€ 144,000
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…

Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

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