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Коммерческая недвижимость в Мариямполе, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
856 м² 1 Этаж
€ 520,000
НАСТОЯЩИЙ, АДМИНИСТРАЧНЫЙ, САНДОМОЦИОННЫЙ ПАТАЛПОС С РАЗДЕЛОМ 3,56 ГА! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИ…
Коммерческая в Мариямполе, Литва
Коммерческая
Мариямполе, Литва
57 м² 1 Этаж
€ 144,000
Два полностью оборудованных коммерческих помещения продаются на первом этаже нового здания к…
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